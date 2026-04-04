Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 19-Jähriger kollidiert auf der Landesstraße (L) 192 mit Baum - Vier Fahrzeuginsassen schwer und lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Vier junge Menschen sind am Samstag, 04.04.2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Alpestraße (L 192) zwischen Bevensen und Laderholz lebensbedrohlich bzw. schwer verletzt worden. Der Pkw-Fahrer hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit einem Baum kollidiert. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 19-Jähriger gegen 15:45 Uhr mit seinem Nissan Micra auf der L 192 aus Bevensen kommend in Richtung Laderholz unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zudem eine 16-jährige Beifahrerin, ein 18-jähriger Mitfahrer und eine gleichaltrige Mitfahrerin.

In einer Linkskurve verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Während der Fahrer, seine Beifahrerin und der 18-jährige Mitfahrer schwere Verletzungen erlitten, wurde die 18-jährige Mitfahrerin lebensbedrohlich verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 19-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Polizei liegen Hinweise darauf vor, dass der Fahrer Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Arzt hat bei dem 19-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 19-Jährigen. Der Sachschaden an Pkw, Baum und Leitpfosten wird von der Polizei auf circa 5.000 Euro beziffert. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 18:30 Uhr voll gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrverhalten des 19-Jährigen vor dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

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