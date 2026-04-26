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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim: Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf der B9

Schwegenheim (ots)

Am Samstagabend, den 25. April, kam es gegen 19:45 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer, im Bereich der Anschlussstelle Schwegenheim/Lingenfeld, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte ein 62-jähriger Mann aus Schifferstadt trotz durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung auf die linke Spur und übersah dabei einen von hinten herannahenden Pkw, gesteuert von einem 33-jährigen Mann aus Wiesloch. In der Folge schob sich das Fahrzeug des 33-Jährigen unter den Pkw des 62-Jährigen, welcher sich hierdurch überschlug. Beide Fahrzeuge kamen schließlich im Bereich der Böschung zum Stillstand.

Die beiden Fahrer konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 42.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B9 in Fahrtrichtung Speyer vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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