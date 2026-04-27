PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Mit Fahrrad gestürzt

Annweiler (ots)

Am 26.04.2026 befuhr gegen 18:30 Uhr ein 56-jähriger E-Bike-Fahrer die Münzstraße in Annweiler Bindersbach. Nach seinen Angaben stürzte er aufgrund der schlechten Untergrundbeschaffenheit und verletzte sich dabei. Seine Alkoholisierung dürfte jedoch ebenfalls zum Sturz beigetragen haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Daher wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 12:58

    POL-PDLD: E-Bike-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Bad Bergzabern (ots) - Am Samstag, dem 25. April wurde am Abend ein E-Bike-Fahrer in Bad Bergzabern einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel auf, dass der 54-Jährige sowohl alkoholisiert war, als auch augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Das E-Bike wurde präventiv sichergestellt, dem Fahrer wurde eine ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 12:08

    POL-PDLD: Schwegenheim: Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf der B9

    Schwegenheim (ots) - Am Samstagabend, den 25. April, kam es gegen 19:45 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer, im Bereich der Anschlussstelle Schwegenheim/Lingenfeld, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte ein 62-jähriger Mann aus Schifferstadt trotz durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung auf die linke Spur und übersah dabei ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:59

    POL-PDLD: Germersheim: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

    Germersheim (ots) - Am Samstag, den 25. April, wurden in Germersheim im Rahmen von Verkehrskontrollen zwei E-Scooter-Fahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Ein 18-jähriger Fahrer zeigte während der Kontrolle Auffälligkeiten, die durch einen positiven Urintest bestätigt wurden. Er gab an, am Vortag Cannabis konsumiert zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren