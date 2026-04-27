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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlenbach bei Kandel - Betrunken unterwegs

Erlenbach bei Kandel (ots)

Ein 50-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr in der Nacht mit seinem Suzuki die Autobahn 65 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Landau. Da der 50-Jährige mehrfach ohne Grund bremste und Schlangenlinien fuhr, wurde er gegen 00.30 Uhr bei der Polizei Wörth gemeldet. Bei einer anschließenden Kontrolle des 50-Jährigen konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Das Fahrzeug des 50-Jährigen musste stehen bleiben und er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur hiesigen Dienststelle verbracht. Ein dementsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der 50-Jährige muss die nächsten Monate ohne seinen Führerschein auskommen, da dieser sichergestellt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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