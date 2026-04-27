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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Überwachung Stopp-Schild

Kandel (ots)

In dem Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag das Haltegebot gemäß des Stopp-Schildes an der Anschlussstelle Kandel-Nord kontrolliert. Hierbei verstießen zwölf Verkehrsteilnehmer gegen das Haltegebot. Weiterhin wurden bei zwei Verkehrsteilnehmern Mängel festgestellt, die sie im Nachhinein beheben müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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