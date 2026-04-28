POL-PDLD: Hagenbach - Kontrolle Durchfahrtsverbot
Hagenbach (ots)
Am gestrigen Vormittag wurde in dem Zeitraum von 07:00 Uhr bis 09:30 Uhr das Durchfahrtsverbot in der Friedrich-Ebert-Straße in Hagenbach kontrolliert. Insgesamt 16 Verkehrsteilnehmer befuhren die Straße verbotswidrig und wurden kostenpflichtig sanktioniert. Bei einem Verkehrsteilnehmer konnte ein Beleuchtungsmangel festgestellt werden und zwei Verkehrsteilnehmer führten die notwendigen Papiere nicht mit sich.
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