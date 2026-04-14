FW Hünxe: eCall meldet schweren Verkehrsunfall auf der BAB 3
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 14. April 2026 um 15:50 Uhr mit dem Einsatzstichwort "eCall" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.
Ein automatisches Notrufsystem für mobile Endgeräte, auch eCall genannt, hatte ausgelöst. Die Einsatzkräfte erkundeten den Rastplatz Hünxe Ost sowie die Fahrtrichtung Niederlande bis zur Anschlussstelle Wesel. Ein Schadensereignis konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigwerden einrücken. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.
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