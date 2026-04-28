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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - vergeblicher Fluchtversuch

Lingenfeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stellten Beamte der Polizei Germersheim einen Rollerfahrer in Lingenfeld fest, dessen Kleinkraftrad sehr laut war und daher einer Kontrolle unerzogen werden sollte. Statt anzuhalten flüchtete der Fahrer jedoch vor der Polizei. Kurz später konnte sowohl der mittlerweile defekte Roller als auch der 17-jährige Fahrer auf einem Wirtschaftsweg festgestellt werden. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell ermittelt. Der Roller war weder versichert, noch verfügte der Fahrer über die notwendige Fahrerlaubnis. Damit nicht genug: Der Roller war zudem getunt und der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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