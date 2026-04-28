Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin/Edenkoben - Warnung vor dreister Betrugsmasche - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

St. Martin/Edenkoben (ots)

Gestern Mittag (27. April 2026) kam es in St. Martin und Edenkoben zu zwei vollendeten Betrugsdelikten zum Nachteil von Senioren. Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und erbeuteten durch eine perfide Täuschung Bankkarten sowie die dazugehörigen PIN-Nummern. In einem Fall kontaktierten die Betrüger zunächst eine 79-jährige Frau und spiegelten ihr vor, ihre EC-Karte sei defekt und müsse zur Instandsetzung abgeholt werden. Nur wenig später erschien ein Abholer an der Wohnanschrift der Seniorin. Dieser brachte die Frau dazu, ihm sowohl die Karte als auch die Geheimzahl auszuhändigen. Mit derselben Masche gelang es den Tätern kurze Zeit später, auch einen 85-jährigen Mann zu täuschen. In beiden Fällen hoben die Unbekannten umgehend Beträge im jeweils vierstelligen Bereich von den Konten der Opfer ab. Die Polizei fahndet nach zwei männlichen Tatverdächtigen, ca. 30 - 40 Jahre alt, 170 -180 cm groß, schlank, wobei einer blond- und der andere schwarzhaarig war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail entgegengenommen. Hinweis der Polizei: Banken verlangen niemals die Aushändigung von Debit- oder Kreditkarten an der Haustür und erfragen unter keinen Umständen die PIN am Telefon oder persönlich. Übergeben Sie niemals Wertsachen an Unbekannte!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell