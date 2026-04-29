Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frau trifft auf durstigen Einbrecher - 40-Jähriger festgenommen

Warstein (ots)

Eine Frau traf am Dienstagnachmittag (28. April) in ihrer Wohnung in Warstein-Suttrop auf einen Einbrecher. Die Polizei nahm ihn später fest.

Als die 44-Jährige gegen 16:30 Uhr mit ihrer Tochter vom Einkaufen in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Kreisstraße zurückkehrte, stand im Wohnzimmer ein Mann, der sich mutmaßlich über den Balkon Zutritt verschafft hatte. Er entwendete eine Cola, beleidigte die Frau und flüchtete durch die Eingangstür.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung fanden Polizeibeamte den Verdächtigen, einen 40-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz, unweit vom Tatort. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut, darunter mehrere Schlüssel und eine Kreditkarte, sowie Drogen.

Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und nahm den 40-Jährigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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