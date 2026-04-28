Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verdächtige Hundeköder in Lippstadt - Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise

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Lippstadt (ots)

In Lippstadt sind erneut gefährliche Hundeköder entdeckt worden. Bereits in der Vergangenheit kam es im nördlichen Stadtgebiet zu ähnlichen Vorfällen.

Am Freitag, den 24. April 2026, wurde der Polizei gegen 18:18 Uhr ein verdächtiger Gegenstand im Bereich Overhoffweg/Höckeweg gemeldet. Ein Zeuge hatte zuvor gegen 16:35 Uhr bei einem Spaziergang ein Stück Wurst entdeckt, in das mehrere Nägel gesteckt worden waren. Die Spitzen der Nägel ragten deutlich aus dem Köder heraus.

Nach Angaben des Zeugen hatte bereits zuvor eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Hund den Bereich passiert. Der Hund soll von dem Köder gefressen haben. Der Zeuge konnte seinen eigenen Hund rechtzeitig zurückhalten. Der aufgefundene Köder wurde anschließend durch den Zeugen unschädlich gemacht. Weitere Köder konnten trotz Absuche nicht festgestellt werden.

Bereits am 15. April 2026 wurde ein ähnlicher Vorfall zur Anzeige gebracht. In diesem Fall fand eine 28-jährige Lippstädterin in ihrem umzäunten Garten eine präparierte Fleischwurst mit Nadeln. Der Garten ist ausschließlich für sie zugänglich.

Auffällig ist, dass die beiden Tatorte nur etwa 500 Meter voneinander entfernt liegen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Fällen.

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe: Wer im genannten Zeitraum im Bereich Overhoffweg, Höckeweg oder Beckumer Straße verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich alle Hundehalter, in den genannten Bereichen besonders aufmerksam zu sein und ihre Tiere nicht unbeaufsichtigt fressen zu lassen.

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