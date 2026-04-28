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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Waldstück - Zeugen gesucht

Warstein (ots)

In einem Waldstück in Warstein-Allagen kam es am Montagabend (27. April) zu einem Brand.

Zeugen bemerkten gegen 20 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Waldstück in der Nähe des Sportplatzes am Höhenweg. Die Feuerwehr eilte zum Einsatzort und löschte den Brand, der sich auf einer geschätzten Fläche von rund 5000 Quadratmetern ausgebreitet hatte.

Ein Zeuge sah kurz vor dem Brand mehrere Jugendliche, die im Bereich des Püsterbergs mit Leuchtraketen hantiert haben sollen. Ob diese möglicherweise mit dem Feuer in Verbindung stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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