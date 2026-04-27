PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Stark alkoholisierter E-Scooter-Fahrer gestoppt

Lippstadt (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Samstag (25. April)gegen 11:45 Uhr auf der Widenbrücker Straße in Lippstadt ein E-Scooter-Fahrer auf, der in Schlangenlinien auf dem Gehweg fuhr und dabei mehrfach fast stürzte. Die Beamten hielten den 25-Jährigen Lippstädter daher an und kontrollierten ihn.

Der Mann wirkte augenscheinlich sehr betrunken und roch stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten brachten den 25-Jährigen zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 08:05

    POL-SO: Zusammenstoß mit Radfahrer - Fußgängerin schwer verletzt

    Warstein (ots) - Eine 75-jährige Fußgängerin wurde am Samstag (25. April) bei einem Verkehrsunfall in Warstein-Allagen schwer verletzt. Die Frau aus Warstein ging gegen 18 Uhr auf dem Fuß- und Radweg in der Nähe der Viktor-Röper-Straße in Richtung Sichtigvor. Zeitgleich fuhr ein 61-jähriger Mann aus Warstein mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung. Als er die ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 07:51

    POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Geseke (ots) - Am Samstag, 25.04.2026, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße "Tiefer Hellweg". Gegen 17:30 Uhr befuhren zwei Pkw sowie ein Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen den Tiefen Hellweg in Fahrtrichtung Norden. Die beiden Pkw-Fahrer beabsichtigten den Lkw nacheinander zu überholen. Zunächst konnte ein Pkw-Führer seinen Überholvorgang folgenlos abschließen. Der ihm ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 20:54

    POL-SO: 4-jähriges Kind verstirbt nach Zusammenstoß mit Radlader

    Geseke (ots) - Am Samstag, gegen 13:50 Uhr, kam es auf einem Firmengelände am Elsinger Weg in Geseke zu einem tragischen Unfallgeschehen. Durch den erwachsenen Fahrer eines Radladers wurde bei Verladearbeiten ein 4-jähriges Kind erfasst, welches zuvor mit einem Spielzeugtraktor in den Arbeitsbereich des Radladers geraten war. Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Angehörige des Kindes, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren