Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Stark alkoholisierter E-Scooter-Fahrer gestoppt

Lippstadt (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Samstag (25. April)gegen 11:45 Uhr auf der Widenbrücker Straße in Lippstadt ein E-Scooter-Fahrer auf, der in Schlangenlinien auf dem Gehweg fuhr und dabei mehrfach fast stürzte. Die Beamten hielten den 25-Jährigen Lippstädter daher an und kontrollierten ihn.

Der Mann wirkte augenscheinlich sehr betrunken und roch stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten brachten den 25-Jährigen zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell