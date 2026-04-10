Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei verletzte Polizeibeamte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer Einsatzfahrt kollidierte am Donnerstagnachmittag ein Streifenwagen im Kreuzungsbereich mit einem Pkw. Zwei Beamte konnten ihren Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen.

Eine Streifenbesatzung fuhr im Rahmen eines Einsatzes gegen 16:20 Uhr unter Nutzung des Sondersignals und Blaulichts auf der Ludwig-Erhard-Allee in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung zur Kapellenstraße fuhren die Beamten über die für sie auf Rot stehenden Lichtzeichenanlage in den Einmündungsbereich ein. Ein zur selben Zeit aus der Kapellenstraße kommender VW fuhr bei Grün ebenfalls auf die Ludwig-Erhard-Allee ein und kollidierte auf Höhe der Bahngleise mit dem Streifenwagen.

Die beiden Polizeibeamten erlitten Verletzungen an Kopf und Nacken. Ein Rettungswagen transportierte die beiden für eine erste Versorgung in ein Krankenhaus. Der 60-jährige VW-Fahrer wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt und erlitt eine leichte Verletzung am Kopf.

Der Bahnverkehr musste zum Zwecke der Unfallaufnahme bis etwa 18:20 Uhr gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

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