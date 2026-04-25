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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 4-jähriges Kind verstirbt nach Zusammenstoß mit Radlader

Geseke (ots)

Am Samstag, gegen 13:50 Uhr, kam es auf einem Firmengelände am Elsinger Weg in Geseke zu einem tragischen Unfallgeschehen. Durch den erwachsenen Fahrer eines Radladers wurde bei Verladearbeiten ein 4-jähriges Kind erfasst, welches zuvor mit einem Spielzeugtraktor in den Arbeitsbereich des Radladers geraten war. Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Angehörige des Kindes, der Führer des Radladers und Unfallzeugen wurden umgehend durch Notfallseelsorger betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und wurde bei der Sachverhaltsaufnahme durch ein Unfallaufnahmeteam unterstützt. Die weiteren Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Mitarbeiter des Amts für Arbeitsschutz erschienen vor Ort.(jk)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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