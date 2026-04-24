Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei führt Schwerpunkteinsatz in Lippstadt durch

Lippstadt/Eickelborn/Benninghausen (ots)

Am Donnerstag, den 23. April 2026, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz in den Ortsteilen Eickelborn und Benninghausen durch. Ziel der Maßnahme war die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im Rahmen des bestehenden Sicherheitsprogramms.

Durch offene polizeiliche Präsenz an bekannten Treffpunkten sowie gezielte Personenkontrollen konnten mehrere Kontrollen durchgeführt werden. In vier Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Maßnahmen führten zudem zu zahlreichen Bürgergesprächen, die durchweg positive Rückmeldungen hinsichtlich der verstärkten Polizeipräsenz ergaben.

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bereich der Bekämpfung der Eigentumskriminalität, insbesondere im Zusammenhang mit Fahrrädern und E-Scootern im Stadtgebiet Lippstadt. Hierbei wurde eine mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Im Zuge dessen ergaben sich zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls (Fahrräder sowie unbare Zahlungsmittel).

Darüber hinaus wurden diverse Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet.

Insgesamt wurden folgende Maßnahmen getroffen: 3 Verwarnungsgelder wegen Vorfahrtsverstößen 1 Verwarnungsgeld wegen mangelnder Sicherung von Kindern 1 Verwarnungsgeld wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht 2 Zahlscheine wegen unerlaubter Nutzung von Mobiltelefonen durch Radfahrende 1 Zahlschein wegen Fehlverhaltens mit einem E-Scooter 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (darunter 1 Vorfahrtsverstoß)

Im Rahmen der Kontrollen wurde festgestellt, dass insbesondere Verkehrsteilnehmer aus der Gruppe der Rad- und E-Scooter-Fahrenden häufiger gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. In diesem Zusammenhang wurden zahlreiche verkehrsdidaktische Gespräche geführt.

Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz des Einsatzes und wird auch künftig vergleichbare Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Stadtgebiet durchführen.

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