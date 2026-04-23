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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung in Bad Sassendorf - Polizei sucht die Beteiligten

Bad Sassendorf (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2026 gegen 18:15 Uhr, meldete eine Zeugin eine Prügelei zwischen einem Mann und einer Frau in der Gartenstraße in Bad Sassendorf. Nun sucht die Polizei die beiden Beteiligten.

Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich sowohl der Mann als auch die Frau unerkannt von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme erklärte die Zeugin, dass der Mann die Frau gewürgt habe. Nachdem die Frau sich befreien konnte, habe der Mann einen Stein in ihre Richtung geworfen. Der Stein habe sie aber nicht getroffen. Die Beteiligten sind im Anschluss in Richtung Mozartweg gegangen.

Die Zeugin beschreibt die beiden Personen wie folgt:

   Täter:
   - männlich
   - ca. 1,70 - 1,80 Meter groß
   - 25-35 Jahre alt
   - Glatze
   - schwarze Kleidung
   Opfer:
   - weiblich
   - ca. 1,70 - 1,75 Meter groß
   - 25-30 Jahre alt
   - dunkle Haare
   - helle Schuhe

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den beiden Personen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder zu den Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Janis Hennemann
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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