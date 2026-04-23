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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - vermisster 70-Jähriger wohlbehalten zurück

Soest/Werl (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Reinhard S. wird hiermit zurückgenommen. Der 70-Jährige wurde wohlbehalten im Bereich Werl-Westönnen angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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