POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - vermisster 70-Jähriger wohlbehalten zurück

Soest (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Reinhard S. aus Soest und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Der 70-Jährige wird seit dem frühen Donnerstagmorgen (23. April) aus einem Seniorenheim in der nordwestlichen Innenstadt von Soest vermisst. Er ist an Demenz erkrankt und daher zeitlich und örtlich schlecht orientiert. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: - 1,85 Meter groß - kräftige ...

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