POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - vermisster 70-Jähriger wohlbehalten zurück
Soest/Werl (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Reinhard S. wird hiermit zurückgenommen. Der 70-Jährige wurde wohlbehalten im Bereich Werl-Westönnen angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verwenden.
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