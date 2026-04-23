Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Snackautomat in Autowaschanlage aufgebrochen

Ense (ots)

Die beiden bislang unbekannten Täter versuchten zunächst gewaltsam in einen Technik- bzw. Geräteraum der Waschanlage zu gelangen. Als das Vorhaben misslang, hebelten die Täter einen frei zugänglichen Snackautomaten auf. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie eine niedrige dreistellige Bargeldsumme.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- ca. 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur - weiße Kaputzenpullover

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu den Personen oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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