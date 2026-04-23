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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brandstiftung an Bahngleisen

Soest (ots)

Unbekannte Täter setzten am Mittwochabend, gegen 19:20 Uhr, ein Waldstück in der Nähe der Bahngleise am Naugardenring in Soest in Brand. Die Feuerwehr musste ausrücken, um das etwa 20 Quadratmeter große Feuer zu löschen. Es wurde niemand verletzt. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 02921-91000 bei der Polizei in Soest zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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