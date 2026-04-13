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Polizei Wuppertal

POL-W: W Größerer Polizeieinsatz in Vohwinkel - Drei Verletzte

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden (12.04.2026, 01:10 Uhr) kam es in
einer Kleingartensiedlung in Vohwinkel zu einem umfangreichen 
Polizeieinsatz.

Im Zuge einer privaten Feier unweit der Bahnstraße erschienen drei 
bislang unbekannte Männer und schlugen auf einen 18-Jährigen und zwei
17-jährige Jugendliche ein. Ob dabei Waffen zum Einsatz kamen, ist 
Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. 

Die drei Schläger flüchteten nach der Tat. 

Die Jugendlichen erlitten bei der Attacke Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Suche nach den Tätern kamen eine Vielzahl von Einsatzkräften 
und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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