Polizei Wuppertal

POL-W: W Größerer Polizeieinsatz in Vohwinkel - Drei Verletzte

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden (12.04.2026, 01:10 Uhr) kam es in einer Kleingartensiedlung in Vohwinkel zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Im Zuge einer privaten Feier unweit der Bahnstraße erschienen drei bislang unbekannte Männer und schlugen auf einen 18-Jährigen und zwei 17-jährige Jugendliche ein. Ob dabei Waffen zum Einsatz kamen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die drei Schläger flüchteten nach der Tat. Die Jugendlichen erlitten bei der Attacke Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Suche nach den Tätern kamen eine Vielzahl von Einsatzkräften und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

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