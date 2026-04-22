Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Brände innerhalb weniger Stunden

Lippstadt (ots)

Drei Brände, die sich innerhalb weniger Stunden im Stadtgebiet Lippstadt ereigneten, beschäftigen die Polizei seit Dienstagabend (21. April).

Gegen 22 Uhr wurden der Polizei kurz nacheinander zwei brennende Mülltonnen in Lippstadt-Cappel gemeldet. Zunächst brannte eine Tonne an der Ecke Beckumer Straße / Böbbingweg, kurz darauf stand eine weitere in der Straße "Große Kirmes" in Flammen. Die Feuerwehr bzw. Anwohner löschten die Brände.

Zeugen hatten in Tatortnähe eine Frau gesehen, die die Beamten kurze Zeit später an der Ecke Beckumer Straße / Roncalliweg antrafen. Dabei handelte es sich um eine 29-Jährige aus Salzkotten. Die Frau steht bereits in Verdacht, in den vergangenen Tagen mehrere Brandstiftungen in Lippstadt begangen zu haben. Sie wurde zunächst zur Polizeiwache in Lippstadt gebracht und im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Wenige Stunden später meldete ein Zeuge am Mittwoch (22. April) gegen 3:15 Uhr einen weiteren Brand. Am Hellinghäuser Weg stand ein aus Blech und Holz bestehender Unterstand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den nicht nur der Unterstand selbst, sondern auch die darin abgestellten Mülltonnen zerstört wurden. Zudem wurde durch das Feuer ein in der Nähe geparkter Mercedes beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die insbesondere Angaben zum Brand am Hellinghäuser Weg machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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