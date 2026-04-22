Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte Gruppe raubt 18-Jährigen aus - Zeugen gesucht

Geseke (ots)

Ein 18-jähriger Mann wurde am Dienstagabend (21. April) in Geseke von fünf Männern attackiert und ausgeraubt.

Der Geseker ging gegen 20:45 Uhr den Wall entlang, der parallel zur Straße "Südmauer" verläuft, als drei Personen ihn von hinten angriffen. Die Unbekannten schlugen auf den 18-Jährigen ein, der daraufhin einen Abhang in Richtung Südring (B1) herunterstürzte. Unterhalb des Abhangs schlugen die Personen weiter auf ihr Opfer ein und raubten dessen Umhängetasche, in der sich nach Angaben des 18-Jährigen hochwertige Kopfhörer, eine Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug befanden, sowie dessen Kappe. Danach ließen die Täter von ihm ab und flüchteten. Der Geseker erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Angreifer waren nach Angaben des Opfers alle dunkel gekleidet. Einer war demnach arabischer, ein anderer südeuropäischer Abstammung. Laut Zeugenaussagen stand in der Nähe des Tatorts ein BMW 1er mit Paderborner Kennzeichen (PB), der zunächst nur mit zwei Personen besetzt war und in den später drei weitere Personen einstiegen, bevor er in unbekannte Richtung davon fuhr. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun weitere Zeugen. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der den Beamten bei der Sachverhaltsaufnahme einen Zettel mit einem möglichen Kennzeichen des BWM gab, aber nicht seine Personalien hinterließ. Dieser Mann und alle weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Raub machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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