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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 10-Jähriger mit Traktor angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Warstein (ots)

Am Montag, den 20.04.2026, erschien ein 10-jähriger Junge im Beisein eines Angehörigen in der Polizeiwache Soest und berichtete von einem Verkehrsunfall, bei welchem er sich Verletzungen zugezogen habe. Ein Traktorfahrer sei flüchtig.

Bei der Unfallörtlichkeit handelte es sich um eine Verbindungsstraße zwischen den Straßen "Rodelweg" und "Bache" im Bereich Warstein.

Am 17.04.2026 befuhr der 10-Jährige diese Straße mit seinem Fahrrad. Hier sei er erstmalig durch einen Landwirt angesprochen worden. Dieser habe dem Jungen gesagt, dass er diese Straße nicht mit seinem Fahrrad befahren dürfe.

Zwei Tage später, am Sonntag, den 19.04.2026, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, befuhr der Junge erneut mit seinem Fahrrad auf besagter Verbindungsstraße. Der Landwirt fuhr dem Jungen mit einem blauen Traktor entgegen. Auf Höhe des Kindes lenkte der Landwirt seinen Traktor absichtlich kurzzeitig in Richtung des Jungen, vermutlich um diesen zu erschrecken. Hierbei kam es jedoch zu einem leichten Kontakt zwischen dem Traktor und dem 10-jährigen Soester sodass das Kind von seinem Fahrrad stürzte. Der Landwirt bemerkte das Geschehen und habe dann "Ich hab´s dir doch gesagt" gesagt.

Erst Zuhause berichtete das Kind von dem Vorfall. Im Krankenhaus stellte sich später heraus, dass der Junge bei seinem Sturz einen Bruch des rechten Ellbogengelenks erlitt.

   Beschreibung des Traktorfahrers:
   - 60 - 70 Jahre
   - Blonde, kurze Haare
   - Dunkler, kurzer Bart
   - Brille
   - Blaue Jacke
   - Blaue Hose
   - Blauer Traktor

Personen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Traktorfahrer oder dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Janis Hennemann
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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