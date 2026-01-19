PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann ruft verfassungsfeindliche Parolen in Schnellrestaurant

Erfurt (ots)

Samstagnacht (17.01.2026) sorgte ein 42-Jähriger in Erfurt für Aufregung. Der Mann äußerte gegen 00:10 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Dubliner Straße lautstark mehrere verfassungsfeindliche Parolen. Anschließend zeigte er den "Hitler Gruß", woraufhin Gäste die Polizei riefen. Der 42-Jährige musste die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

