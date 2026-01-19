LPI-EF: Mann ruft verfassungsfeindliche Parolen in Schnellrestaurant

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden in Erfurt zwei Autos gestohlen. In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen Unbekannte einen hochwertigen Mercedes im Wert von etwa 90.000 Euro. Das Auto war in der Salinenstraße abgestellt gewesen, als Diebe sich an ihm zu schaffen machten. Gestern Nachmittag (18.01.2026) suchte ein 70-jähriger Chrysler-Besitzer vergeblich nach seinem Auto in der Geibelstraße. ...

