Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mann ruft verfassungsfeindliche Parolen in Schnellrestaurant
Erfurt (ots)
Samstagnacht (17.01.2026) sorgte ein 42-Jähriger in Erfurt für Aufregung. Der Mann äußerte gegen 00:10 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Dubliner Straße lautstark mehrere verfassungsfeindliche Parolen. Anschließend zeigte er den "Hitler Gruß", woraufhin Gäste die Polizei riefen. Der 42-Jährige musste die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell