Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Riskante Flucht vor der Polizei endet für 23-Jährigen auf der Wache

Soest (ots)

Zwei Männer versuchten in der Nacht zu Dienstag (21. April) in Soest, mit einem Audi vor der Polizei zu flüchten. Einen der beiden stoppten die Beamten.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel gegen 0:15 Uhr ein schwarzer Audi auf, der durch den Kreisverkehr zwischen Herzog-Adolf-Weg und Waldstraße fuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Auf Höhe des Lendringser Wegs gaben die Polizisten erstmals Anhaltesignale. Die Insassen des Audi beachteten diese nicht und fuhren stattdessen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lippstädter Straße.

Danach bog das Fahrzeug in den Windmühlenweg ab und beschleunigte augenscheinlich auf mehr als 100 km/h, obwohl dort eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Der Fahrer fuhr dann weiter über den Lübecker Ring und missachtete beim Abbiegen eine rote Ampel. Schließlich bog der Audi in die Niederbergheimer Straße ab. Dort fanden die Beamten das Auto mit laufendem Motor und geöffneten Türen abgestellt vor einem Wohnhaus.

Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß in den Otto-Boelitz-Weg, die Beamten folgten ihnen im Streifenwagen. Während der Flucht warf einer der beiden einen Gegenstand über einen Gartenzaun, der sich später als Schlagstock entpuppte. Einer der Männer, etwa 20 bis 30 Jahre alt, entkam unerkannt. Den anderen stoppten die Beamten im Otto-Boelitz-Weg. Der 23-Jährige aus Erkrath wurde gefesselt und zur Polizeiwache in Soest gebracht.

Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Freiwillige Alkohol- und Drogentests verliefen negativ. Im Fahrzeug wurden Bargeld sowie geringe Mengen Betäubungsmittel und Medikamente gefunden. Die Drogen und Medikamente stellte die Polizei ebenso sicher wie die Oberbekleidung und das Handy des 23-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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