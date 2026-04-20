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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Joggerin von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Bad Sassendorf (ots)

Eine 63-jährige Joggerin wurde am Freitagmorgen (17. April) in Bad Sassendorf von einem Hund gebissen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Frau war nach eigenen Angaben gegen 9:10 Uhr im Kurpark joggen. In der Nähe der Kinderfachklinik sei ein Hund auf sie zugelaufen. Dessen bislang unbekannte Halterin habe versucht, ihn an der Leine zu halten, doch er habe die Joggerin in den Unterarm gebissen.

Die Hundehalterin habe ihren Namen auf Nachfrage nur sehr undeutlich genannt. Die 63-Jährige habe ihn daher nicht verstanden. Sie sei daraufhin wegen ihrer starken Schmerzen nach Hause gegangen und habe sich anschließend im Krankenhaus behandeln lassen.

Die Hundehalterin war nach Angaben der Joggerin über 60 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und hatte eine kräftige Statur sowie kurze Haare. Bei dem Hund habe es sich um einen dunkelbraunen Boxer gehandelt, der ihrem Vernehmen nach auf den Namen "Kalle" hörte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der bislang unbekannten Hundehalterin machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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