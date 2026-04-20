Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Einbrüche in Soest - Schmuck entwendet

Soest (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Soest gemeldet.

Am Freitag, den 17.04.2026, bemerkten die Bewohner Dortmundweg, dass in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Dortmundweg Schmuckgegenstände aus einer Schublade fehlen. Die anderen Räumlichkeiten blieben augenscheinlich unberührt. Wie die bislang unbekannten Täter in der Zeit sich zwischen 17:30 und 19:30 Uhr Zutritt zur Wohnung verschafft haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

In der Zeit von Samstag (18.04.2026), 09:30 Uhr, bis Sonntag (19.04.2026), 09:30 Uhr, kam es in der Straße Kölner Ring in Soest ebenfalls zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Küchenfester Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Anschluss wurde die komplette Wohnung nach Wertgegenständen durchwühlt. Die unbekannten Täter erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen diverse Schmuckgegenstände.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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