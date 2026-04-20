Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Baumschule - Fahndung mit Hubschrauber

Lippstadt (ots)

Ein Einbruch in eine Baumschule an der Ostlandstraße in Lippstadt-Bad Waldliesborn sorgte am Freitagabend (17. April) für einen größeren Einsatz der Polizei.

Gegen 22:20 meldete der Inhaber der Polizei, dass das Videoüberwachungssystem Bewegung in dem Geschäft gemeldet habe. Auf den Bildern waren zwei Personen zu sehen, die sich im Kassenbereich aufhielten. Sie hatten sich zuvor auf bislang ungeklärte Weise Zutritt verschafft.

Die Beamten umstellten das Gebäude unmittelbar nach ihrer Ankunft. Darin befanden sich zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Personen mehr. Mutmaßlich flüchteten die Täter, als die Alarmanlage auslöste. Eine groß angelegte Fahndung, bei der auch ein Diensthund und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen, verlief ohne Erfolg.

Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Täter keinerlei Beute. Einer war mit einem grauen Pullover mit weißer Aufschrift bekleidet, der andere trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Kappe. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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