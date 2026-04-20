Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und leistet Widerstand

Werl-Westönnen (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, um 11:15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen Mann, der mit einem E-Scooter die Straße "Auf'm Buchenfeld" in Fahrtrichtung Werl-Westönnen befuhr. Da der E-Scooter zu diesem Zeitpunkt mit geschätzten 60 bis 80 km/h unterwegs war, sollte das Fahrzeug angehalten werden.

Der 22-jährige Werler versuche daraufhin zu flüchten. Auf Höhe eines Gemüsehofes in Westönnen hinderten parkende Fahrzeuge den Mann an der Weiterfahrt, sodass er seinen E-Scooter abstellte und zu Fuß weiter flüchtete. Die Beamten liefen ihm hinterher und ergriffen ihn nach wenigen Metern. Der 22-Jährige leistete Widerstand und musste mit Handfesseln fixiert werden.

Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem wurden in seinem Rucksack ein illegaler Taser sowie weitere Betäubungsmittel gefunden. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Darüber hinaus stellten sie fest, dass der E-Scooter nicht versichert war und der 22-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, des möglichen Handels mit Cannabis, der Durchführung eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell