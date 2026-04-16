Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkaufswagen übersehen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Verkaufswagen angefahren; Verkäuferin verletzt

Um 07:37 Uhr befuhr am gestrigen frühen Morgen ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw die Straße "Netraer Weg" in Grandenborn. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Verkaufswagen einer Bäckerei am Fahrbahnrand. Die 54-Jährige Fahrerin aus Bebra hielt sich bereits im Verkaufsbereich des "Bäckerei-Verkaufswagens" auf. Der 20-Jährige übersah nach seinen Angaben durch die tiefstehende Sonne den Verkaufswagen und fuhr dadurch mit dem Auto auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 54-Jährige im Verkaufsbereich herumgeschleudert, wodurch sie schwer verletzt wurde. Sie musste nach erster Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 20-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung/ Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 25.000 EUR geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die örtlichen Feuerwehr im Einsatz.

weitere Unfälle

Polizei Eschwege - Auffahrunfall

Um 14:43 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 86-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw die L 3424 zwischen Weißenborn und Langenhain. In einer Gefällstrecke bremste der vorausfahrende Pkw, der von einer 70-Jährigen aus Herleshausen gefahren wurde, ab. Dies bemerkte die 86-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen - Unfälle "Vor der Katze"

In der Straße "Vor der Katze" in Ermschwerd beschädigte ein 51-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Suzuki, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Vormittag um 10:00 Uhr.

Um 16:30 Uhr parkte gestern Nachmittag ein 51-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw in der Straße "Vor der Katze" in Ermschwerd vor dem dortigen Friedhof. Ein 27-Jähriger aus Witzenhausen rangierte mit einem Sprinter aus einer Parklücke heraus, dabei fuhr er gegen den hinteren rechten Heckbereich des geparkten Pkws, wodurch geringer Sachschaden von ca. 100 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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