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Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfall, Verfolgungsfahrt

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Um 21:28 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 22-jähriger Witzenhäuser mit einem Motorrad die B 80 in Witzenhausen stadtauswärts. Auf Höhe der dortigen Einkaufsmärkte beabsichtigte eine Polizeistreife das Motorrad zu kontrollieren. Das eingeschaltete Blaulicht und die Leuchtschrift "Stopp Polizei" ignorierte der Motorradfahrer und bog stattdessen von der B 80 in die Mündener Straße ab und fuhr in Richtung der dortigen Esso-Tankstelle weiter. Dabei beschleunigte er teilweise bis auf 90 km/h, wobei die Anhaltesignale der verfolgenden Polizeistreife weiterhin nicht befolgt wurden. Im Einmündungsbereich zur Straße "Unter den Brückenbergen" verlor der 22-Jährige die Kontrolle über das Motorrad und kam mit diesem in einer Hecke zum Stehen. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Der Sachschaden wir mit ca. 500 EUR angegeben.

Wie sich herausstellte war der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weiterhin war das Motorrad nicht zugelassen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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