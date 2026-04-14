Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Auto überschlagen

23.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall am gestrigen Montagmorgen. Um 09:26 Uhr befuhr ein 78-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die Neuerode Straße in Grebendorf. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Kia und kollidierte mit dem Fahrzeug. Durch den Aufprall überschlug sich im Anschluss das Auto des 78-Jährigen. Der Fahrer, der leicht verletzt wurde, konnte sich aus seinem Auto selbstständig befreien. Nach Erstversorgung am Unfallort wurde er in das Krankenhaus gebracht.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 10:55 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 71-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal am Schloßplatz in Eschwege einzuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten VW Golf, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 6000 EUR an beiden Fahrzeugen entstand.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 11:27 Uhr wurde am gestrigen Vormittag ein 36-Jähriger aus Eschwege in der Jestädter Straße in Grebendorf im Rahmen einer polizeilichen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Test ergab, dass er unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl aus Pkw

Zwischen dem 09.04.26 und dem 13.04.26, 18:35 Uhr wurde in der Straße "Am Nordbahnhof" in Witzenhausen die Seitenscheibe eines Pkws eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuge, das auf dem Parkplatz des Bahnhofs geparkt war, entwendeten der oder die Täter Schneeketten und einen Schnellstarter. Der Gesamtschaden wird mit ca. 850 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Im Rahmen polizeilicher Verkehrskontrollen wurde am gestrigen Abend, um 18:05 Uhr, ein 40-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw in der Straße "Zu den Weinbergen" in Witzenhausen angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass er neben Alkohol (Test: 0,7 Promille) auch unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Bereits am Nachmittag des gestrigen Montags wurde ein 61-Jähriger aus Witzenhausen im Bereich "An der Bohlenbrücke/ Hinter dem Deich" auf seinem Fahrrad fahrend angehalten. Die Kontrolle ergab, dass er unter dem Einfluss von THC stand, so dass eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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