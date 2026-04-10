Polizei Eschwege

POL-ESW: Drei Verletze bei Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag; Schaden 40.000 Euro

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Gegen 15.35 Uhr bog ein Pkw von der Landesstraße L 3249 aus Richtung Reichenbach kommend im Bereich Weißmühle nach links in Richtung Kassel auf die Landesstraße L 3238 ab. Dabei übersah die das Fahrzeug lenkende Person einen bevorrechtigten Pkw, welcher auf der L 3238 von Walburg in Richtung Küchen fuhr. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Autos, so dass eine Person aus dem abbiegenden Fahrzeug eingeklemmt wurde und letztlich von der Feuerwehr befreit werden musste. Eine weitere Person konnte sich selbständig aus dem Wagen befreien. Beide Personen sowie die Fahrerin des bevorrechtigten Pkw wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser verbracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt.

An der Unfallstelle waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Hessisch Lichtenau und Reichenbach sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-, PHK Först

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