Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte Täter stehlen Pkw und setzten das Fahrzeug nach Unfall in Brand; Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Ein größerer Polizeieinsatz ereignete sich am späten Mittwochabend in der Altstadt von Eschwege. Unbekannte Täter klauten zunächst einen abgestellten Pkw VW Golf, verursachten in der Folge einen Verkehrsunfall und setzten das Auto später an anderer Stelle in Brand. Die Polizei in Eschwege hat daraufhin umfangreiche Ermittlungen nach den flüchtigen Tätern eingeleitet und bittet um Hinweise.

>>>Weißer VW Golf am "Obermarkt" in Eschwege geklaut

Ausgangspunkt der Kette von Ereignissen war der Diebstahl eines weißen VW Golf 4 mit dem amtl. Kennzeichen ESW-XM 4, der als Auslieferungsfahrzeug für Essen von einem Gaststättenbetrieb genutzt wird. Der Pkw war von dem Berechtigten in Eschwege am "Obermarkt" vor einem Bekleidungsgeschäft für Outdoorbedarf gegen 22.00 Uhr unverschlossen und zeitweilig unbeaufsichtigt abgestellt worden. Zudem befanden sich die dazugehörigen Schlüssel im Fahrzeug. Unbekannte nutzen in der Folge die Abwesenheit des Berechtigten aus, eigneten sich den Pkw an und fuhren damit davon. Aufgrund der weiteren Ereigniskette wird derzeit davon ausgegangen, dass die Täter mit dem Pkw vom Obermarkt über die Marktstraße, "Am Brauhaus" und "Wendische Mark" flüchteten.

>>>Unfall gegen 22.50 Uhr am "Leimentor-Kreisel"

Um kurz nach 23.00 Uhr wurde den Beamten der Eschweger Polizei dann gemeldet, dass im Bereich des Leimentor-Kreisel ein Verkehrszeichen umgefahren worden sei, ein Fahrzeug sei jedoch nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden die Beamten vor Ort schließlich das vordere Kennzeichen des zuvor geklauten VW Golf auf. Wie die Spurenlage vor Ort und die Rekonstruktion der zeitlichen Abfolge ergab, war der geklaute Pkw gegen 22.50 Uhr aus Richtung "Wendische Mark" kommend in Fahrtrichtung Goldbachstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und dabei über die dort befindliche Querungshilfe (Verkehrsinsel) gefahren, wobei das Verkehrszeichen (Z. 222) aus der Verankerung gerissen und beschädigt wurde (Schaden am Verkehrszeichen: 200 Euro). Anschließend hatten die Täter die Fahrt mit dem geklauten Golf fortgesetzt und waren vom Unfallort geflüchtet, mutmaßlich über die Straßen "An den Anlagen", Schloßplatz, "Am Mühlgraben", "Unter dem Berge" und Wiesenstraße.

>>>Gestohlener Golf nahe der Jugendherberge Eschwege in Brand gesetzt

Um kurz nach 00.00 Uhr wurde dann ein brennender Pkw hinter der Jugendherberge Eschwege (zwischen Torwiese und Leuchtbergstraße; Fußweg "Leinpfad") gemeldet. Hierbei handelte es sich um den gestohlenen VW Golf, der mutmaßlich von den Unbekannten in Brand gesetzt worden war(Schaden am Pkw: 2000 Euro). Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr Eschwege übernommen.

>>>Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Eschwege hat wegen der Vorfälle umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Neben dem Diebstahl von Kraftfahrzeug und dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs laufen zudem Ermittlungen wegen Brandstiftung und Verkehrsunfallflucht, die in der Folge jetzt von der Kriminalpolizei in Eschwege geführt werden. Hinweise im Zusammenhang mit den Vorfällen werden unter 05651/925-0 entgegengenommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell