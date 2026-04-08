Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.04.2026

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Dienstagmorgen um 08.20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Meißner mit einem Pkw samt Anhänger die Niederhoner Straße (B 249) in Eschwege aus Richtung Bahnhofskreisel kommend in Richtung stadtauswärts. Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen übersah er dann einen neben ihm in gleiche Richtung fahrenden Pkw, der von einem ebenfalls aus Meißner stammenden 29-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten, in dem Fall zwischen dem Anhänger und dem Wagen des 29-Jährigen. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 3400 Euro.

Hakenkreuze auf Fahrbahn gesprüht; Polizei sucht Zeugen

Der Polizei sind am Dienstag gegen 17.40 Uhr Farbschmierereien mit roter Farbe gemeldet worden. Demnach haben Unbekannte in der Straße "Am Baumesrain" drei Hakenkreuze sowie die Buchstaben- bzw. Zahlenkombination ACAB und 88 aufgesprüht. Der Schaden wird mit 150 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Parkrempler

Auf dem Parkplatz des toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege hat am Dienstag eine 71-jährige Autofahrerin aus Sontra einen Unfall verursacht, als sie beim Ausparken den geparkten Wagen eines 30-Jährigen aus Warburg touchierte. Der Unfallschaden wird mit insgesamt 300 Euro angegeben, das Auto der Verursacherin blieb dabei augenscheinlich ohne Schaden. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 13.00 Uhr.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch, Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstag (02.04.26) 15.00 Uhr und Dienstag (07.04.26) 17.00 Uhr verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zugang zu einem ehemaligen Gewerbeobjekt in der Rommeroder Straße in GRA-Epterode. Die Unbekannte randalierten auf dem Gelände der ehem. Schlosserei, traten diverse Türen ein, beschädigten Fenster und weiteres Inventar u.a. auch einen abgestellten Lkw der Marke "Ateco". Ob und inwieweit die Täter auch etwas gestohlen haben, steht derzeit noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren 5-stelligen Bereich. Weitere Ermittlungen werden jetzt durch die Kripo in Eschwege geführt. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Über das Osterwochenende hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in WIZ-Roßbach in der Straße "Am Blocksberg" im Bereich einer Gaststättenzufahrt den Pfosten eines Carports beschädigt und ist dann unerlaubt davongefahren. Der Schaden ist am gestrigen Dienstag um 08.46 Uhr als Unfallflucht bei der Polizei in Witzenhausen zur Anzeige gebracht worden. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten unter 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

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