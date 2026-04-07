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Polizei Eschwege

POL-ESW: Tatverdächtiger nach Einbruch in Lagerhalle festgenommen

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am vergangenen Donnerstagabend gelang der Polizei in Hessisch Lichtenau die Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Hirschhagen.

Die Beamten wurden um 23.35 Uhr durch den Besitzer des betroffenen Objektes über einen Einbruch informiert, woraufhin die Polizei die besagte Lagerhalle in der Hertzstraße umstellte und mit Polizeikräften absuchte.

Wie sich herausstellte, hatten Einbrecher sich gewaltsam Zutritt zu der Halle verschafft (verursachter Sachschaden 300 Euro), um daraus u.a. mehrere Kabelrollen mit Stromkabeln im Wert von ca. 1000 Euro zu klauen.

Während es einem der Täter offenbar gelang, vor Eintreffen der Polizei mittels eines Pkw Mercedes A-Klasse (vmtl. KS-Zulassung) zu fliehen, konnte die Polizei im Rahmen der Absuche im Gebäude einen 45-jährigen Tatverdächtigen auffinden und vorläufig festnehmen.

Der bulgarisch-stämmige Mann, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, wurde im Zuge der Ermittlungsmaßnahmen zunächst in den Polizeigewahrsam eingeliefert und in der Folge beim Amtsgericht in Eschwege vorgeführt, wo die Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet wurde. Ermittelt wird gegen den Mann wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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