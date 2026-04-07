Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 07.04.2026

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntag und Montag ist ein grauer 3-er BMW-Kombi mutwillig an der Karosserie zerkratzt worden, zudem beschädigten Unbekannte den rechten Außenspiegel (Schaden: 2000 EUR). Das Fahrzeug stand zur Tatzeit zwischen Sonntag 23.30 Uhr und Montag 11.30 Uhr in der Beethovenstraße in Eschwege geparkt. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter entwendeten von einem Privatgrundstück in Weißenborn in der Straße "Sandhöfe" ein graues E-Bike (Pedelec) der Marke "Cube" (Model: Nuride Hybrid Performance 625 All Road) samt Schloss im Wert von ca. 2800 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag 18.00 Uhr und Sonntag 13.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Schrottfahrzeug in Brand gesetzt; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Kleingartengelände in Meinhard-Frieda (Verlängerung der Schlaggasse) haben Unbekannte einen alten blauen VW Sharan (abgemeldetes Schrottfahrzeug ohne Motor) in Brand gesetzt und dadurch einen Schaden von 200 Euro angerichtet. Der Brand wurde in der Nacht zu Montag gegen 03.10 Uhr gemeldet und von der verständigten Feuerwehr aus Meinhard abgelöscht. Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Mehrere Graffitis in Eschwege; Polizei sucht Zeugen

Am Freitag und Samstag sind mehrere Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti zur Anzeige gebracht worden, die sich überwiegend in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Altstadt von Eschwege ereigneten. Demnach haben Unbekannte an diversen Örtlichkeiten, so u.a. in den Straßen "Hinter den Scheuern", Wallgasse, Bei der Marktkirche, Marktplatz mit roter und silberner Sprühfarbe Ziffern und Buchstaben auf Hauswände aufgebracht. Der Schaden liegt jeweils im niedrigen bis mittleren 3-stelligen Bereich. Hinweise in den Fällen nimmt die Polizei Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Widerstand/Tätlicher Angriff gg. Vollstreckungsbeamte

Die Polizei in Eschwege hat am Ostermontag gleich mehrere Strafverfahren gegen einen alkoholisierten 23-Jährigen aus Meinhard eingeleitet. Um kurz nach 05.00 Uhr wurde die Polizei nach Wehretal-Reichensachsen in die Bahnhofstraße gerufen, nachdem der 23-Jährige nahe des Sportplatzes in alkoholisiertem Zustand (1,66 Promille) einem 26-Jährigen aus dem Landkreis Kassel eine "Kopfnuss" gegeben haben, sowie auf einen aus Eschwege stammenden 24-Jährigen mehrfach eingeschlagen haben soll. Die 20-jährige Freundin des Tatverdächtigen soll von diesem im Rahmen des Konflikts ebenfalls körperlich angegriffen worden sein. Die hinzugerufene Streife der Eschweger Polizei nahm den aggressiven 23-Jährigen vorläufig fest und führte ihn aufgrund seines Zustands letztlich dem Polizeigewahrsam in Eschwege zu. Im Rahmen der Festnahme griff der Tatverdächtige auch die Beamten an, schlug und trat um sich und stieß Beleidigungen und Bedrohungen in Richtung der Polizisten aus. Ihn erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag ist ein grauer BMW 320 D Kombi mutwillig an der Beifahrertür zerkratzt worden (Schaden: 550 EUR). Das Fahrzeug stand zur Tatzeit zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr am Sportplatz in Gertenbach, nahe der L 3238, geparkt. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

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