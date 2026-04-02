Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall mit Motorrad

Um 14:37 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Motorrad die Bahnhofstraße von der B 27 kommend in Richtung Reichensachsen. In einer Rechtskurve kam er mit dem Kraftrad zu Fall und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 61-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Der 18-Jährige bleib unverletzt.

Unfallfluchten

Um 11:54 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 78-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Alter Steinweg" in Eschwege. Beim Versuch in eine Parklücke einzufahren, fuhr sie mit dem Auto gegen einen geparkten Pkw BMW, wodurch Sachschaden von ca. 7500 EUR an den beiden Autos entstand. Obwohl sie von Zeugen auf den Unfall angesprochen wurde, entfernte sich die Unfallverursacherin, so dass auch wegen Unfallflucht gegen sie ermittelt wird.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Friemer Straße in Waldkappel angezeigt. Dort wurde am gestrigen Mittwoch zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr ein Pkw BMW in hinteren linken Bereich der Tür und des Radkastens angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch in der Ackerstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw, der in Höhe der Haus-Nummer 32 am Fahrbahnrand geparkt war beschädigt. Unbekannte zerkratzten die linke hintere Fahrzeugtür, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Polizei Sontra

Diesel gestohlen

In der Nacht vom 31.03.26/ 01.04.26 wurden in der Gemarkung von Krauthausen ca. 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der oder die Täter begaben sich auf ein Baustellengelände, ca. 500 Meter nach der Ortschaft an der K 2 und zapften aus einem Bagger den Kraftstoff aus dem Tank ab. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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