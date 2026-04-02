Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Durchsuchungen wegen Hehlerei mit Dieselkraftstoff

Eschwege (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Am 01.04.26 wurden unter Federführung der Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Werra-Meißner die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse in Nordhessen und Südniedersachsen vollstreckt. Die Durchsuchungen fanden im Zusammenhang mit einem größeren Ermittlungsverfahren wegen "bandenmäßiger Hehlerei mit Dieselkraftstoff" statt. Betroffen waren Objekte in Eschwege, Witzenhausen, Habichtswald, Espenau und Bovenden.

Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Nordhessen, der Bereitschaftspolizei und der Polizeidirektion Göttingen wurden die Grundstücke und Gebäude in den frühen Morgenstunden aufgesucht.

Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von insgesamt ca. 1700 Liter Dieselkraftstoff, die in Fässer von je 200 Liter abgefüllt waren. Im Einzelnen wurden in Eschwege vier Fässer, in Witzenhausen acht Fässer und in Espenau drei Fässer mit unterschiedlichem Füllstand aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Durch die Technische Einsatzeinheit der Direktion Bereitschaftspolizei Südost (Mühlheim) wurden die sichergestellten Fässer verladen.

Im Zuge der Durchsuchungen konnten die Tatverdächtigen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Eschwege, einen 39-Jährigen aus Habichtswald, einen 37-Jährigen aus Espenau und einen 50-Jährigen aus Bovenden. Die vier Beschuldigten wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

In den polizeilichen Einsatz war zudem die Feuerwehr aus Witzenhausen (Gefahrstoffe) eingebunden.

Pressestelle der StA Kassel, StA Teschner/ Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

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