Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nach Überholvorgang von Fahrbahn abgekommen

Sigmaringen (ots)

Für erheblichen Rückstau hat am Mittwoch kurz nach 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Sigmaringen und dem Kreisverkehr Nollhof gesorgt. Ein 22 Jahre alter Tesla-Fahrer hatte auf dem mehrspurigen Teilstück in Richtung Nollhof einen anderen Pkw überholt und anschließend bei winterlichen Straßenbedingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Tesla kam nach rechts von der Fahrbahn ab und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten 22-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Fahrtrichtung Nollhof bis gegen 19.30 Uhr teils voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Christian Schönfeld
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

  • 18.02.2026 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Pkw stößt gegen Linienbus Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus am Dienstagmittag in der Ailinger Straße entstand hoher Sachschaden. Eine 81 Jahre alte Citroen-Lenkerin fuhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Straße, übersah dabei den Bus und schrammte mit dem Heck an der Seite entlang. Beim Zusammenstoß wurde das Pkw-Heck stark beschädigt, am Bus entstanden ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg / Aulendorf Unbekannte rauben Mobiltelefone - Polizei bittet um Hinweise Wegen räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei nach zwei Taten am Montagabend am Bahnhof Ravensburg sowie in einem Zug zwischen Aulendorf und Ravensburg. Zunächst soll eine Personengruppe um zwei augenscheinlich etwa 18 und 20 Jahre alte Männer zwischen 20 und 21 Uhr am Bahnsteig in Ravensburg einen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige kommt auf einen 19-Jährigen zu, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagnachmittag mit seinem E-Scooter gestoppt haben. Bei der Kontrolle wies der Heranwachsende deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss auf. Ein Vortest schlug positiv auf THC an. Der Fahrer musste seinen E-Scooter ...

    mehr
