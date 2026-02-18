Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nach Überholvorgang von Fahrbahn abgekommen

Sigmaringen (ots)

Für erheblichen Rückstau hat am Mittwoch kurz nach 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Sigmaringen und dem Kreisverkehr Nollhof gesorgt. Ein 22 Jahre alter Tesla-Fahrer hatte auf dem mehrspurigen Teilstück in Richtung Nollhof einen anderen Pkw überholt und anschließend bei winterlichen Straßenbedingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Tesla kam nach rechts von der Fahrbahn ab und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten 22-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Fahrtrichtung Nollhof bis gegen 19.30 Uhr teils voll gesperrt.

