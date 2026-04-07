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Polizei Eschwege

POL-ESW: Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige wegen räuberischen Diebstahls in Discounter

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt jetzt die Eschweger Polizei gegen drei rumänisch-stämmige und derzeit im WMK aufenthältliche Tatverdächtige im Alter von 21, 22 und 28 Jahren.

Die Männer stehen im Verdacht, am vergangenen Samstagabend um kurz vor 20.00 Uhr im Aldi-Markt in der Landstraße in Reichensachsen Lebensmittel im Wert von über 50 Euro geklaut zu haben. Zwei der drei Tatverdächtigen hatten sich die Ware zunächst im Markt angeeignet und in Rucksäcken verstaut. Beim Passieren des Kassenbereichs wurden die Männer dann von dem Marktpersonal zur Kontrolle der mitgeführten Rucksäcke aufgefordert. Die Männer verschafften sich jedoch gewaltsam Platz indem sie das Personal zur Seite schubsten und verließen mit dem Stehlgut fluchtartig das Geschäft. Ein weiterer Tatverdächtiger wartete auf dem angrenzenden Parkplatz in einem Pkw mit welchem alle drei Personen dann in Richtung Ortsmitte Reichensachsen flüchteten.

>>>Flucht endet in Sackgasse

Auf ihrer Flucht durch Reichensachsen gerieten die Männer mit ihrem Auto allerdings ungewollt in eine Sackgasse, wo sie von Zeugen durch quergestellte Pkw an der Weiterfahrt gehindert werden konnten. Als die Männer dann im Begriff waren zu Fuß zu flüchten, konnten diese durch die zeitnah verständigten Streifen der Polizei im unmittelbaren Nahbereich erfolgreich festgenommen werden.

Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen und sind später nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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