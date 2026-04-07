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Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 07.04.2026 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Vor dem Berge" (beim Sophiengarten) in Eschwege ist am vergangenen Freitag zwischen 09.15 Uhr und 11.30 Uhr ein geparkter schwarzer VW Passat durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An dem Passat wurde die rechte Fahrzeugseite (Kotflügel, Frontscheinwerfer) beschädigt. Der Schaden wird mit 3000 Euro angegeben. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Kradfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Ohne weitere Fremdeinwirkung ist am Ostermontag eine 43-jährige Motorradfahrerin aus dem Wartburgkreis gestürzt und schwer verletzt worden. Die Frau war um kurz vor 15.00 Uhr auf der Landestraße 3251 von Wommen nach Neustädt unterwegs. In einer Linkskurve ist die 43-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, auf den Grünstreifen geraten und gegen einen Baum geprallt. Die Frau wurde durch Rettungskräfte mit Verdacht auf Beinfraktur in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Kraftrad beläuft sich auf 3000 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Fuldaer Straße in Sontra ist am vergangenen Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 19.45 Uhr ein geparkter Opel Corsa durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An dem Corsa wurde die linke Fahrzeugseite (Radkasten Hinterräder) beschädigt. Der Schaden wird mit 2500 Euro angegeben. Die Polizei in Sontra ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall von ausländischem Lkw; Schaden 5.000 Euro

Am Montagabend sind die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau zur Unfallaufnahme an die B 487 (Leipziger Straße) außerhalb der Ortslage von Hessisch Lichtenau gerufen worden. Gegen 21.53 Uhr war ein aus Weißrussland stammender 35-Jähriger mit einem Lkw samt Anhänger von der Raststätte "Rasthaus Werra Meißner" kommend nach rechts in Richtung Walburg auf die B 487 eingebogen. Nach etwa 200 Metern war der 35-Jährige dann aber nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geraten. Der Fahrer war gegenüber der Polizei zunächst sehr unkooperativ, wollte die Fahrerkabine nicht verlassen und sich von hinzugezogenen Rettungskräften auch nicht vorsorglich untersuchen lassen. Später erfolgte dann aber die vorläufige Festnahme des Fahrers, bei dem wegen des Verdachts auf Medikamenteneinnahme und dem damit verbundenen Verdacht auf Gefährdung des Straßenverkehrs eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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