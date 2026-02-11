PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Pfeifenofen;

Unfallzeit: 10.02.2026, zwischen 14.15 Uhr und 14.50 Uhr;

Einen grauen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Stadtlohn. Dienstagmittag zwischen 14.15 Uhr und 14.50 Uhr parkte das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Pfeifenofen. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:30

    POL-BOR: Isselburg-Anholt - Einbruch in Einfamilienhaus

    Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg-Anholt, Schloßstraße; Tatzeit: zwischen 08.02.2026, 22.00 Uhr und 10.02.2026, 10.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Schloßstraße in Isselburg-Anholt. Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:29

    POL-BOR: Heek-Nienborg - Verkehrsunfall fordert eine schwer Verletzte

    Heek (ots) - Unfallort: Heek-Nienborg, Plaggenbahn / Ochtruper Straße; Unfallzeit: 10.02.2026, 18.40 Uhr; Am Dienstagabend kam es gegen 18.40 Uhr auf der Ochtruper Staße / Plaggenbahn in Heek-Nienborg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Ochtrup fuhr die Ochtruper Straße aus Richtung Ochtrup in Fahrtrichtung Heek-Nienborg. Aus bislang ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:28

    POL-BOR: Gronau - Taschendiebe unterwegs

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: 10.02.2026, zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr; Den Einkauf in einem Supermarkt nutzten erneut Diebe im Kreis Borken. Die Kundin eines Verbrauchermarktes in Gronau an der Gildehauser Straße war dabei das Ziel. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkten das Opfer, dass ihre Geldbörse fehlte. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren