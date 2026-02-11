POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen
Stadtlohn (ots)
Unfallort: Stadtlohn, Pfeifenofen;
Unfallzeit: 10.02.2026, zwischen 14.15 Uhr und 14.50 Uhr;
Einen grauen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Stadtlohn. Dienstagmittag zwischen 14.15 Uhr und 14.50 Uhr parkte das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Pfeifenofen. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
