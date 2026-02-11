PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Verkehrsunfall fordert eine schwer Verletzte

Heek (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Plaggenbahn / Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 10.02.2026, 18.40 Uhr;

Am Dienstagabend kam es gegen 18.40 Uhr auf der Ochtruper Staße / Plaggenbahn in Heek-Nienborg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Ochtrup fuhr die Ochtruper Straße aus Richtung Ochtrup in Fahrtrichtung Heek-Nienborg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf dem Dach im angrenzenden Bach zum Stillstand. Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

