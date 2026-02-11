POL-BOR: Isselburg-Anholt - Einbruch in Einfamilienhaus
Isselburg (ots)
Tatort: Isselburg-Anholt, Schloßstraße;
Tatzeit: zwischen 08.02.2026, 22.00 Uhr und 10.02.2026, 10.00 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Schloßstraße in Isselburg-Anholt. Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
