POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße;

Unfallzeit: 10.02.2026, zwischen 08.00 Uhr und 14.15 Uhr;

Einen schwarzen Audi A6 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto stand Dienstagmorgen auf dem Parkplatz des Kreishauses Borken. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am Kotflügel hinten rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

