Polizei Eschwege

POL-ESW: Gebäudebrand in Hessisch Lichtenau -Abschlussmeldung-

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr in der Sälzer Straße in Hessisch Lichtenau zum Brand eines Wohnhauses (Doppelhaushälfte). Das betroffene Gebäude geriet dabei in Vollbrand. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehren aus Hessisch Lichtenau und Ortsteilen sind inzwischen im Wesentlichen abgeschlossen, Nachlöscharbeiten an der Brandstelle dauern jedoch nach wie vor an.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnten die noch im Gebäude befindlichen Personen zeitnah evakuiert und dem Rettungsdienst zwecks weiterer Versorgung zugeführt werden. Hier besteht teilweise der Verdacht auf Rauchgasintoxikation, weshalb Personen z.T. auch in Krankenhäuser verbracht wurden.

Der Schaden am Gebäude beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der vor Ort befindlichen Einsatzkräfte auf 100.000 Euro.

Hinsichtlich der Brandursache übernimmt das Fachkommissariat für Branddelikte der Eschweger Kriminalpolizei in der Folge die weiteren Ermittlungen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

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