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Polizei Eschwege

POL-ESW: Gebäudebrand in Hessisch Lichtenau -Erstmeldung-

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Aktuell sind mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei einem Gebäudebrand in Hessisch Lichtenau im Einsatz.

Demnach kam es in der Sälzer Straße zum Brandausbruch in einer Doppelhaushälfte, die in Vollbrand steht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befinden sich keine Personen mehr im Gebäude.

Darüber hinaus melden die Einsatzkräfte auch eine starke Rauchentwicklung weshalb Anwohner gebeten werden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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