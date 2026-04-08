Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.04.2026 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf zwei Pkw zerkratzt. Betroffen sind ein schwarzer Ford Ranger, der an der rechten Fahrzeugseite mutwillig beschädigt wurde. Der Schaden liegt bei 8000 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr. Zwischen Dienstag 14.00 Uhr und Mittwoch 10.50 Uhr ist außerdem noch ein grauer Dacia Sandero am linken vorderen Kotflügel sowie den beiden vorderen Türen zerkratzt worden. Der Schaden wird in dem Fall mit 2000 Euro angegeben. Eine weitere Tat ereignete sich darüber hinaus in der Schusterstraße, wo ebenfalls ein grauer Dacia Sandero beschädigt wurde. Tatzeit war hier am Dienstag zwischen 10.30 und 16.00 Uhr. Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen, die wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Diebstahl aus Autohaus; Polizei sucht Zeugen

In der Werraaue in Wanfried haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses drei Container mit neuen Autoreifen bzw. eingelagerten Kundenautoreifen gewaltsam aufgebrochen und eine Vielzahl Autoreifen geklaut. Außerdem wurde ein dort abgestelltes Auto von den Tätern beschädigt. Der gesamte Schaden liegt bei ca. 20.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag 17.30 Uhr und Mittwoch 08.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen, die wegen Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung ermittelt.

Dachrinnen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist um kurz vor 11.00 Uhr der Diebstahl von Metall/Dachrinnen zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte im Bereich des Kinderspielplatzes "Alte Wehre" in der Straße "Im Baumgarten" in Niederhone von einer auf dem Gelände befindlichen Schutzhütte ca. 5 Meter Dachrinne und 4 Fallrohre abmontiert und geklaut. Der Stehlschaden liegt bei 200 Euro. Bereits am Mittwochmorgen war seitens der Stadtwerke Eschwege ein gleichgelagerter Vorfall angezeigt worden, wonach von einem Gebäude der Stadtwerke in der Nordstraße in Niederhone ebenfalls Dachrinnen geklaut wurden. Hinweise in den Fällen an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

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